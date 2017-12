Giovedì 28 Dicembre 2017, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 09:26

CAPRI - Il maltempo non dà tregua nel golfo di Napoli e anche stamattina la maggior parte delle corse dei collegamenti marittimi verso le isole sono sospese. Solo una nave Medmar è partita da Pozzuoli per Casamicciola, mentre da Napoli una sola corsa di traghetto Caremar per ora è assicurata per Capri. Le condizioni meteo-marine sono proibitive, il golfo è flagellato da una tempesta di vento e il mare si presenta molto agitato. L'avviso di allerta meteo della Protezione Civile resta valido per l'intera giornata di oggi.