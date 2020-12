Domani le scuole nel Comune di Capri non riapriranno. Così come previsto dall'ultimo DPCM. A stabilirlo è stato il Sindaco di Capri Marino Lembo che in tarda serata ha firmato un'ordinanza in cui dispone solo per domani mercoledì 9 dicembre la chiusura degli edifici pubblici e privati ad uso scolastico di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido a causa dell'avviso dell'allerta meteo per rischio idrogeologico che annuncia per domani il peggioramento delle condizioni meteo. Il Sindaco quindi in via precauzionale e nell'interesse pubblico e la tutela della popolazione scolastica, ha deciso di provvedere la chiusura delle scuole. Il primo cittadino ha dato comunque la possibilità di accesso ai dirigenti ed al personale scolastico di poter accedere agli edifici per espletare eventuali e specifiche attività. Il Sindaco Marino Lembo nell'ordinanza invita anche la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico, forti raffiche di vento e mareggiate. Il provvedimento è stato pubblicato sull'albo pretorio ed immediatamente trasmesso alla Prefettura ed a tutti gli organi competenti.

