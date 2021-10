Maltempo Napoli, strade come fiumi allagata anche la metropolitana | Video

Strade come fiumi, a causa di tombini che non hanno retto. Così le auto sono rimaste bloccate nell'acqua a Pianura, ma anche nella zona universitaria a Fuorigrotta e nella periferia cittadina a Scampia. Calcinacci sono caduti da un cavalcavia in via De Roberto, nell'area orientale. Allagata anche la metropolitana al Frullone. E questo è solo un primo bilancio dei danni da maltempo a Napoli, prosegue l'allerta meteo e disagi si registrano anche sulla rete ferroviaria tra il capoluogo campano, Latina e Roma.

In via De Roberto ma un tratto di strada è stato chiuso per ore al traffico dalla Polizia municipale intervenuta con i vigili del fuoco. Sos anche in via Catena, nel quartiere Pianura, dove un tombino «scoppiato» ha provocato un allagamento. Stesse difficoltà nella circolazione delle vetture in via Cinthia, a Fuorigrotta, in via Bianchi, nella zona di Cappella Cangiani, e in via Ettore Ciccotti, a Scampia.