Maltempo, treni fermi e ritardi fra Napoli, Latina e Roma

La circolazione ferroviaria fra Roma e Latina, linea Roma - Napoli (via Formia), e sulla Roma - Nettuno è sospesa per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola. Prosegue il lavoro dei tecnici per riattivare la circolazione, al momento prevista per venerdì 8 ottobre.

APPROFONDIMENTI I DANNI DEL MALTEMPO Fulmine sul campanile, strade chiuse a San Felice a Cancello IL MALTEMPO Meteo Napoli, domani è allerta gialla: temporali e raffiche di... IL METEO Il maltempo flagella l'Italia da nord a sud: crolla muro a...

Di conseguenza, sono fermi i treni regionali fra Roma e Latina, linea Roma-Formia-Napoli, e fra Roma e Nettuno. Alcuni Intercity Giorno sono sostituiti fra Roma e Napoli da una navetta ferroviaria che percorre la linea Av con fermata ad Aversa. Altri Intercity Giorno e tutti gli Intercity Notte percorrono l’itinerario via Cassino con maggiori tempi di viaggio di circa un’ora e mezza. Le informazioni di dettaglio sui singoli treni sono aggiornate costantemente nella sezione Infomobilità del sito web www.trenitalia.com. Nelle stazioni di Roma Termini, Latina, Nettuno, Aprilia e Campoleone è attiva l’assistenza di Trenitalia per informare e gestire eventuali necessità dei viaggiatori presenti.