Maltempo e vento sul Vesuvio: il crollo degli alberi ripreso in diretta dai volontari

Martedì 30 Ottobre 2018, 11:37

TORRE DEL GRECO - L'eccezionale maltempo di ieri, con raffiche di vento straordinarie su Napoli e provincia, ha fatto gravissimi danni anche nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio con alberi spezzati in due di netto dalla furia della natura. I volontari di Primaurora, associazione ambientalista che si occupa di promozione ecologista, hanno immortalato il momento preciso nel quale uno degli alberi delle pinete vulcaniche crolla.Pochi secondi e l'albero, già provato dagli incendi del 2017, finisce al suolo. «Le pinete del Vesuvio stanno crollando su se stesse - il monito dei volontari - Durante il nostro costante monitoraggio abbiamo potuto notare numerosi schianti di grossi alberi ed assistere in diretta ad alcuni di questi. Come stiamo ribadendo da un anno, bisogna intervenire subito per rimuovere le centinaia di ettari di alberi morti. Il rischio per la popolazione è altissimo, sia poichè questi alberi crollando possono colpire qualcuno, sia perchè si stanno preparando le condizioni per un altro maxi Incendio. Aspetteremo qualche morto o un nuovo inferno di fuoco sul Vesuvio prima di intervenire? Privati proprietari e sopratutto Istituzioni facciano ognuno la propria parte se non si vuole di nuovo piangere per nuove tragedie. Prevenire è tutto va fatto ora, tempo da perdere non se ne ha».