Frana a Vico Equense sul fronte mare: crolla una parte del piazzale

Una frana sul fronte mare a largo dei Tigli ha tranciato una parte del piazzale antistante la sede dell'Istituto comprensivo costiero, nel centro storico di Vico Equense, quartiere Vescovado. È crollata la balaustra con la ringhiera in ferro che delimita l'area, riservata alla sosta delle auto degli abitanti della zona. Probabilmente le piogge di questi giorni, in un'area oggetto di recenti lavori alla metanizzazione, hanno contribuito ad alimentare il dissesto che, ovviamente, ha seminato comprensibile apparensione nei residenti della zona nel tardo pomeriggio di ieri.

APPROFONDIMENTI IL CASO Crollo arco borbonico a Napoli, parte l'inchiesta: perizia dei... ROMA Maltempo a Roma, enorme pino abbattuto dal nubifragio: tragedia...

È franata la parte del piazzale che guarda il mare. In un attimo il crollo ha riversato sui terrazzamenti sottostanti la ringhiera, i lampioni della pubblica illuminazione e i muretti in pietra lavica che delimitano la zona riservata alla sosta. Una notevole quantità di materiali vari si è adagiata nel giardino sottostante del Collegio Sozi Carafa.

Per fortuna, al momento del crollo, nell'area oggetto del dissesto, non erano parcheggiate auto, né tantomeno erano presenti persone, tenute lontane dalle avverse condizioni meteo. L'allarme è stato lanciato dagli abitanti della zona che hanno allertato il comando della polizia municipale. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo di protezione civile. L'area oggetto del dissesto è stata transennata, lasciando libero il varco di acceso alle abitazioni ed ai locali di largo dei Tigli. Ulteriori sopralluoghi dei tecnici del Comune di Vico Equense, previsti per oggi, dovranno contribuiire ad accertare le cause del dissesto, ma principlamente a focalizzare l'attenzione sulla delimitazione dello smottamento ed il piano di interventi per arginare l'area della frana che per fortuna non ha causato feriti.

Ultimo aggiornamento: 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA