Maltempo: «vola» la rotatoria provvisoria di Licola, disagi per gli automobilisti

Disagi per gli automobilisti nei pressi del depuratore di Cuma. Il forte vento che sta imperversando in queste ore nei Campi Flegrei, ha ribaltato alcuni blocchi della barriera new jersey che compongono la rotatoria provvisoria, tra via Madonna del Pantano, viale dei Platani e via Montenuovo Licola Patria.

«Per marzo-aprile è previsto l'avvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria definitiva» fa sapere Umberto Mercurio, portavoce e presidente del Comitato riqualificare Licola.

«Dopo 8 anni e tanti disagi, finalmente arriverà il cantiere per la sistemazione di tutta l’area con manutenzione stradale e impiantistica».

L' intervento prevede la sistemazione delle aree verdi adiacenti, dei marciapiedi e il rifacimento della pavimentazione stradale con installazione della segnaletica orizzontale e rallentatori di velocità.

