Una voragine si è aperta intorno alle ore 18 in via Antiniana, strada che da Pozzuoli conduce ad Agnano. Per questo motivo la Polizia Municipale, diretta dalla comandante Silvia Mignone, ha chiuso al traffico la strada sia dalla zona di via Solfatara che a valle. Sul posto per valutare l'entità del cedimento ci sono i Vigili del Fuoco.

Un costone, invece, è franato sempre nel tardo pomeriggio di oggi in via Vecchia delle Vigne andando a invadere parte del Parco Cuma. Il terreno franato ha tranciato una condotta idrica. Per precauzione i vigili urbani hanno sospeso la distribuzione idrica alle abitazioni nella zona a ridosso di via Vecchia delle Vigne così come quella del gas metano. Sul posto ci sono i tecnici dell'acquedotto di Pozzuoli e quelli della distribuzione del gas metano.

Ultimo aggiornamento: 20:57

