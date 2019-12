Maltempo, weekend nero a Capri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri - Continua il week end nero per l’isola di Capri a causa delle avverse condizioni meteo e della tempesta di vento. L’albero caduto nel campo sportivo di Marina Grande ha interrotto la linea elettrica nella zona. Immediato l’intervento degli operati della Sippic che nonostante il vento e la pioggia sono riusciti a ripristinare la linea interrotta e ridare energia elettrica agli abitanti di Palazzo a Mare.Visto il perdurare delle condizioni meteo, il sindaco Marino Lembo ha fatto affiggere un avviso alla cittadinanza di non lasciare le proprie abitazioni se non in casi eccezionali.La macchina comunale, con polizia locale, operai e tecnici del comune in testa, è al lavoro dalle sei di questa mattina e ora è impegnata nel borgo di Marina Grande dove alle spalle della banchina frangiflutti del porto commerciale dove si è verificato un corto circuito nel quadro elettrico dello stabilimento balneare Lo Smeraldo che ha causato un incendio subito domato dai Vigili del Fuoco. Anche in questo caso, i tecnici della Sippic sono prontamente intervenuti per riparare il guasto e ripristinare l’energia nella zona.L’impresa EdilCapri, chiamata all’intervento dall’amministrazione comunale, è stata tutto il giorno all’opera per creare barriere protettive affinché le onde del mare non invadessero i locali commerciali che costeggiano la zona lungomare dell’antico borgo marinaro. Nella piazza di Marina Grande si sono riversati anche abitanti e pescatori per portare in secca le barche per evitare ulteriori danni.Il vento che continua a flagellare il versante nord dell’isola terrà all’allerta per l’intera nottata tutte le forze che sono scese in campo per scongiurare ulteriori danni dopo quelli che già hanno colpito gli stabilimenti balneari e la spiaggia pubblica dii Marina Grande.Il sindaco Lembo ha rivolto un ringraziamento a quanti hanno operato nel corso della giornata soprattutto in zona Marina Grande e poiché l’allerta meteo continua, presiederà la zona Insieme ai Vigili del Fuoco, ai carabinieri, agli uomini della Capitaneria di Porto, allo staff dell’ufficio tecnico del Comune e della municipalizzata Capri Servizi e alle maestranze della Sippic che si stanno prodigando fin dalle prime luci dell’alba per limitare i danni e portare aiuto ai commercianti e alle abitazioni in difficoltà a causa dei guasti provocati dalla tempesta di vento.