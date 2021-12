Maltrattamenti, armi ed estorsione: preso dopo il secondo tentativo di fuga

Era ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, estorsione, detenzione illecita di armi comuni da sparo e ricettazione in un’abitazione di Gaeta, in provincia di Latina. Evaso dal regime nel novembre scorso, il successivo 14 dicembre è stato dichiarato latitante dalla seconda sezione penale del Tribunale aversano che ha emesso un provvedimento di cattura. Dopo settimane di intense indagini, il 44enne di Afragola è stato sorpreso nel comune di Morlupo, in auto con alcuni familiari. Carabinieri e Polizia gli hanno sbarrato la strada, ma l’uomo ha comunque tentato la fuga a piedi. Bloccato prima che potesse dileguarsi, ora è nel carcere di Poggioreale.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Spaccio di droga nelle case popolari di Brusciano, arrestati due... L'INCIDENTE Bergamo, morti due 20enni travolti da un'auto: erano sdraiati a... L'INCIDENTE Incidente a Torre Annunziata, un morto e un ferito grave