Ieri mattina gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Torino per una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto una donna affacciata ad un balcone che, in forte stato di agitazione, li stava attendendo mentre dall’interno dell’appartamento proveniva la voce di un uomo che la minacciava e la insultava. La donna ha raccontato che, dopo innumerevoli violenze fisiche e psicologiche subite, l’anno scorso ha avviato la pratica di divorzio e denunciato l’uomo. A.E., napoletano di 45 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce. © RIPRODUZIONE RISERVATA