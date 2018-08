Ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, sorpreso a spasso e arrestato

Sabato 18 Agosto 2018, 16:19

TORRE DEL GRECO - Ai domiciliari per estorsione e maltrattamenti in famiglia, non si trova in casa e viene arrestato.Ristretto agli arresti domiciliari per estorsione, maltrattamenti in famiglia - con permesso di assentarsi per lavoro in determinati orari - non è stato trovato in casa negli orari previsti durante i controlli. I militari lo hanno arrestato e l’uomo è stato giudicato per direttissimo. Il tribunale di Torre Annunziata ha convalidato l’arresto e disposto il ripristino della misura degli arresti domiciliari.