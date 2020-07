LEGGI ANCHE

Quindici anni di minacce, anche di morte, nei confronti della moglie di origini colombiane, anche davanti ai figli minori: erano accuse pesanti e infamanti quelle dalle quali è uscito indenne un napoletano di 52 anni che oggi è stato assolto dal Tribunale di Napoli Nord (prima sezione, collegio B) con la formula «il fatto non sussiste».. «Da oltre un anno non abbiamo notizie dei ragazzi - dice il legale del 52enne, l'avvocato- e non abbiamo alcuna certezza sulla possibilità che la donna possa rientrare».Nel racconto fornito dalla moglie del 52enne alle forze dell'ordine, il marito la picchiava con delle cinghie e la minacciava, anche di morte, con un coltello. Agli investigatori disse anche che il marito era pronto «a rispedirla in Colombia anche all'interno di un barattolo», alludendo a un'urna funeraria. L'unico obiettivo del 52enne, adesso, rivedere i suoi figli.