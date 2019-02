Sabato 2 Febbraio 2019, 14:46

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato un 42enne responsabile di atti persecutori ai danni della ex moglie 43enne. L’uomo è stato sorpreso e bloccato in via Garigliano dopo avere minacciato di morte la ex fuggita a casa dei genitori a seguito dei continui maltrattamenti subìti nel corso degli anni