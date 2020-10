Maltrattamenti in famiglia a Frattamaggiore, arrestato figlio violento

I carabinieri di Frattamaggiore hanno arrestato un 31enne del posto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. L'uomo è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di estorsione e maltrattamenti in famiglia commessi dal 2018. Dalla madre avrebbe preteso denaro per l'acquisto di droga e alcol, il 31enne avrebbe più volte minacciato la donna di morte, impedendole anche di uscire o di utilizzare il suo cellulare per chiedere aiuto. In un'occasione avrebbe anche danneggiato l'abitazione che condivideva con la madre 55enne, distruggendo suppellettili e mobili. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Poggioreale.

