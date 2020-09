Maltrattamenti in famiglia, denunciato figlio violento a piazza Medaglie d’Oro

Su segnalazione della centrale operativa, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in piazza Medaglie d’Oro per una lite familiare. I poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l'aveva minacciata. S.A.B., 24enne con precedenti di polizia, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.



In serata, inoltre, i nibbio dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti indove un cittadino, tramite l'app YouPol, aveva segnalato la presenza di un parcheggiatore abusivo. Grazie alle descrizioni fornite, i poliziotti hanno fermato l’uomo che, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha dato in escandescenze minacciandoli e aggredendoli per poi darsi alla fuga. Gli agenti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato in vico alla Sanità l’uomo, L.L., napoletano di 42 anni con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire le proprie generalità.