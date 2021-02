Maltrattamenti in famiglia, figlio violento arrestato ad Afragola

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Afragola sono intervenuti su segnalazione della centrale operativa in via VI traversa Sarricchione ad Afragola per una lite familiare.

I poliziotti sono stati avvicinati da una donna in forte stato di agitazione che ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata ed aggredita.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Furto nella scuola di Grumo Nevano, arrestato 42enne pachistano LA DENUNCIA Piazza Mercato, l'inferno notturno continua: «Invasi dagli... LE FORZE DELL'ORDINE Napoli, è il tenente colonnello Cisternino il nuovo comandante...

S.D.R.., 39enne di Afragola con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA