Venerdì 28 Settembre 2018, 11:38

Nell’ambito di attività finalizzate alla repressione di reati in materia di maltrattamento di animali i carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Napoli hanno sottoposto a controllo un allevamento di cavalli a Marigliano.Settanta gli esemplari, tutti in buona salute come valutato da personale veterinario dell’Asl-Napoli 3 intervenuto sul posto; tra quelli, però, 21 sono risultati sprovvisti di certificato di provenienza, passaporto e microchip dunque sono stati sottoposti a sequestro a carico del titolare dell’azienda agricola.