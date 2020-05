Maltrattava una donna in strada: arrestato in flagrante

Ieri pomeriggio gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Leone un uomo che stava percuotendo una donna già riversa al suolo. I poliziotti, dopo una colluttazione, hanno bloccato l’uomo e soccorso la donna accertando che l’aveva aggredita per futili motivi. N.B., 32enne moldavo, è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Ultimo aggiornamento: 15:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA