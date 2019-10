Martedì 22 Ottobre 2019, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 08:44

Hanno bloccato gli incroci principali che conducono alla banca Unicredit di Afragola con tre autobus per avere via libera e sradicare con una gru lo sportello bancomat. Ma è andata male alla banda di malviventi costretta a scappare per l'arrivo delle forze dell'ordine. Molti danni e tanta paura per i residenti. Banca chiusa al pubblico stamani.