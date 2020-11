«Mamma colpita da ictus, niente ambulanze per due ore»

È rimasta per due ore stesa a terra, sopra il pavimento della cucina dopo essere stata colpita da un ictus. Dalle 16 del pomeriggio i soccorsi sono arrivati alle 17,50 e solo perché dopo aver allertato invano il 118 la figlia della donna di 71 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri. «Se fosse trascorso altro tempo - denuncia ancora scossa Mimma Iovino, l'insegnante che ieri ha vissuto momento di vero terrore - mia madre avrebbe rischiato conseguenze gravissime se non la vita». L'ennesima triste storia di una sanità ormai al collasso è successa ieri pomeriggio a San Paolo Bel Sito, comune alle porte di Nola dove anche ieri il pronto soccorso è rimasto chiuso perché pieno di pazienti affetti dal Covid. «Mi trovavo nella stanza accanto quando ho sentito prima un tonfo e poi le urla di mia madre. Sono subito corsa da lei e mi sono resa conto che aveva lo sguardo smarrito, non parlava ed un lato del corpo era completamente paralizzato». Trattiene un attimo il fiato Mimma Iovino e poi riprende un racconto fatto di paura, angoscia e di tanta disperazione. «Ho chiamato il 118 dice - ma dall'altro capo del telefono mi hanno risposto che in quel momento non c'erano ambulanze disponibili. Ho chiesto spiegazioni, ho cercato di farmi spiegare cosa dovessi fare ma mi hanno soltanto consigliato di provvedere autonomamente. Quando ho fatto presente che da sola non sarei mai riuscita a portare mia madre in macchina in quelle condizioni mi hanno suggerito di chiamare un ambulanza privata. L'ho fatto ma nemmeno quelle erano disponibili».

Minuti interminabili che sono diventate ore mentre la donna continuava a giacere sul pavimento. «Ho continuato a chiamare la centrale operativa ogni mezz'ora e intanto mi consultavo al telefono con una mia amica che fa il medico e che mi guidava per evitare di arrecare ulteriori danni a mia madre. Se non ci fosse stata lei non so cosa sarebbe successo. Poi disperata ho chiamato i carabinieri e finalmente è arrivata un'ambulanza da Baiano. Per la verità poi ne è arrivata anche un'altra da Nola diventata disponibile dopo averla sanificata per aver trasportato un paziente Covid. Siamo corsi ad Avellino, al Moscati. Lì mia mamma ha subito ricevuto le cure necessarie ed ora per fortuna non corre pericoli». Tragedia sfiorata, insomma. «Siamo tutti in pericolo denuncia ora Mimma Iovino non so cosa sarebbe successo se mia mamma avesse avuto un infarto». Una frase che ha il sapore di una litania, di un rosario pronunciato ogni giorno da migliaia di persone atterrite per il Covid e per le difficoltà evidenti nella gestione dell'emergenza. I casi di Covid nell'area nolana sono in crescente aumento: solo a Nola su 35 mila abitanti il numero dei positivi sfiora i 400. A Camposano sono 36, a Cimitile 26 mentre a Cicciano si registra il picco di 88 contagiati.

