Mamma di bimbo trapiantato scrive a Mattarella: «Presidente, ci aiuti»

Giovedì 5 Aprile 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci aiuti Presidente». Dafne Palmieri, mamma di un ragazzino trapianto di cuore e portavoce del comitato dei genitori che vivono la sua stessa esperienza, ha scritto una lettera al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per chiedere il suo intervento nella vicenda del centro trapianti pediatrico dell'Azienda dei Colli a Napoli la cui attività è sospesa da circa due anni. Si rivolge a Mattarella «come garante delle istituzioni democratiche» con i risultati della raccolta di firme, giunta a 53.140 sottoscrizioni, con un rinnovato appello.«Gentile Presidente, sono Dafne Palmieri, portavoce del Comitato genitore bambini trapiantati di cuore - scrive - Le ho già scritto per chiedere il suo intervento come garante delle istituzioni democratiche. Perché è di questo che si tratta. Questa è la battaglia che ci troviamo a fare per salvare la vita dei nostri figli: la gestione della cosa pubblica demandata a querelle tra medici e assenza delle istituzioni». «Versiamo in uno stato di terrore - prosegue - Ho fatto 9 giorni di sciopero della fame, fino al 17 marzo giorno in cui ho stupidamente creduto che forse le istituzioni avessero fatto il proprio dovere. Era l'ennesima beffa. Non avrei dovuto interrompere. Dovrei riprenderlo, ma ho paura perché nono stata male e ancora risento di alcune conseguenze. Non mi vergogno a dirlo: ho paura di ricominciare, ma non ci concedono altre possibilità».