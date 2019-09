Mamma gatta in fuga dopo il parto, gli animalisti la cercano: «Può morire»

Mercoledì 4 Settembre 2019, 15:20

ERCOLANO. Mamma gatta scappa dal veterinario dopo il parto: è grave, ricercata nel Vesuviano per essere medicata. Una gattina questa mattina, a seguito di un parto ha espulso l’utero e, mentre il veterinario si apprestava ad intervenire chirurgicamente è scappata. Ora è ricercata dagli animalisti per provare a salvarle la vita.«Questa gattina è scappata via - l’allarme di un animalista- ad Ercolano dallo studio del dottor Boiano, che la avrebbe salvata chirurgicamente. A seguito di un parto ha avuto complicazioni e si aggrava ogni giorno di piu' fino a morire rapidamente se non si interviene. È un gatto di strada per cui se qualcuno lo avvistasse in zona puo' contattarmi al 3356307102. Così posso provare ad avvicinarla con la gabbia trappola, poiché non si lascia avvicinare, e tentiamo di salvarla».