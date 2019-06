Mamma incinta e figlioletta investite, paura a corso Umberto

Lunedì 3 Giugno 2019, 11:48

Mamma e figlioletta sono state investite su corso Umberto, a Napoli e sono entrambe ricoverate in ospedale. L'investimento è avvenuto poco prima delle 11 all'altezza dell'incrocio dell'arteria viaria con via Pietro Colletta, dove la donna con la piccola figlia al seguito stava attraversando la strada.Le vittime avevano impegnato l'attraversamento pedonale quando sono state colpite da un Suv condotto da un 39enne di San Sebastiano al Vesuvio che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. La donna che è in stato di gravidanza, è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli mentre la figlioletta è stata trasportata al Santobono.Sono in corso gli esami diagnostici per stabilire lo stato clinico di mamma e figlioletta ma dalle prime valutazioni mediche, per fortuna, non sembrano esserci prognosi gravi, né pericoli per il nascituro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, comandati da Antonio Muriano che hanno praticato i rilievi planimetrici e raccolto testimonianze sul posto, valutando anche la possibilità di acquisire immagini della videosorveglianza in zona.