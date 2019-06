CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Giugno 2019, 12:02

L'omertà ha la meglio sul coraggio, il silenzio vince ancora sulla denuncia. Quindici anni dopo l'uccisione di Matilde Sorrentino, la «mamma coraggio» di Torre Annunziata che qualche anno prima trovò la forza di denunciare l'orrore della pedofilia nella scuola del rione Poverelli, le altre due mamme che portarono avanti la battaglia di giustizia in difesa di quei bambini violati scelgono di non parlare o di non ricordare. Ieri mattina, in Corte d'Assise a Napoli, è andata in scena la nuova udienza del processo a carico di Francesco Tamarisco, il 45enne boss della famiglia di narcotrafficanti di Torre Annunziata, accusato dalla Procura oplontina di essere il mandante dell'omicidio di mamma Matilde, trucidata la sera del 26 marzo 2004 sull'uscio di casa, in via Trento. L'esecutore materiale dell'agguato mortale, Alfredo Gallo, sta scontando l'ergastolo, con una condanna definitiva. E i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, con il procuratore Pierpaolo Filippelli, seguendo l'anomalo flusso di denaro che gli è stato puntualmente recapitato in carcere dai familiari ipotizzano che a mantenere la sua detenzione possa essere proprio Tamarisco, che avrebbe comprato il suo silenzio con 500 euro al mese, un'auto di grossa cilindrata e diversi regali.