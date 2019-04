Napoli: manca il personale, chiuso l'ufficio per le carte di identità all'aeroporto

Giovedì 11 Aprile 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 13:53

Anche lo sportello per le carte di identità urgenti all'interno dell'aeroporto di Capodichino in ginocchio a causa della carenza di personale. Da qualche giorno, infatti, lo sportello inaugurato nel 2016 per adeguare anche lo scalo partenopeo agli standard italiani, è chiuso al pubblico. Chiunque abbia necessità di ottenere una carta di identità cartacea è dirottato agli uffici anagrafici della VII Municipalità a piazzetta del Casale. Un viaggio di sicuro poco agevole per chi ha necessità di ottenere con urgenza un documento in occasione di una partenza imminente.Lo sportello dell'aeroporto è un servizio fondamentale per i tempi e gli standard di viaggio moderni. Nell'imminenza di un viaggio può infatti capitare di rendersi conto di avere un documento scaduto o deteriorato al punto da non essere accettato ai check in d'imbarco. Ma le arcinote difficoltà del Comune a reperire personale per gli uffici non tengono conto delle necessità dei viaggiatori.«Da qualche giorno chi ha bisogno di un documento di identità cartaceo viene dirottato nei nostri uffici - spiega il consigliere della VII Municipalità Giuseppe Grazioso - perchè lo sportello è chiuso al pubblico. E' assurdo che un servizio così importante venga demandato ai soli impiegati della nostra Municipalità e non a quelli di tutta la città. Chiediamo al direttore del personale del Comune di Napoli di delocalizzare il personale anche da altre Municipalità e non solo dalla nostra. Il turismo - prosegue ancora Grazioso - non può pesare solo sulla nostra Municipalità, ma deve farsene carico l'intera città».Un piccolo giallo: l'avviso attualmente affisso all'interno dell'ufficio - chiuso - dell'aeroporto di Capodichino riporta il giorno 12 aprile come ultimo giorno di chiusura. Sul sito dell'aeroporto di Capodichino, invece, si annuncia la chiusura dello sportello per le carte di identità fino a data da destinarsi.