Manca personale, pratiche fai-da-te: per i documenti ci vogliono tre mesi

Martedì 9 Gennaio 2018, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2018 18:02

Anno nuovo vita difficile per gli abitanti della Sanità e piazza Dante. Per loro cambiare abitazione e farne il cambio di residenza o fare un semplice documento d’identità, non è stato mai cosi complicato in questo periodo e in particolare nel quartieri Stella e Avvocata Montecalvario. Nel primo caso alla terza Municipalità nel rione Stella, hanno soppresso l’ufficio Anagrafe, mentre nel parlamentino di piazza Dante per carenza di personale i residenti devono fare da soli i cambi di domicilio. Queste municipalità sembrano essere cadute nel caos per una beffa del destino perché la Stella è uno dei quartieri dove si registrano più nascite e qui l’Anagrafe chiude. L’altro invece all’Avvocata, registra una densa popolazione e quindi in media vengono effettuati numerosi cambi di domicilio al giorno e questa volta il personale è carente.Ma andiamo per ordine. Gli impiegati che registravano i nomi dei nuovi nati della Sanità sono stati trasferiti a via Lieti nei pressi del Bosco di Capodimonte e i residenti adesso sono obbligati ad allontanarsi se vogliono rinnovare il proprio documento d’identità. La questione non è facile da gestire per le persone anziane, donne in gravidanze o persone con disabilità. “E’ una situazione pazzesca, infatti sto raccogliendo numerose firme da parte dei residenti che vogliono l’ufficio dove era prima.” Commenta Enzo Perez coordinatore cittadino di Forza Italia. Con lui il capogruppo di FI a Palazzo san Giacomo, Stanislao Lanzotti ha già preparato una interrogazione scritta affinchè l’Anagrafe ritorni dove era prima, in via Sant’Agostino degli Scalzi. Lo ha scritto e chiesto in una prima nota anche Il Capogruppo di FI a Palazzo san Giacomo.Di male in peggio nel parlamentino dell’Avvocata dove i consiglieri riuniti, stanno raccogliendo molte segnalazioni dei residenti di via Toledo, piazza Dante, Quartieri Spagnoli, Mercato che se devono registrare un nuovo cambio di residenza, devono compilare e inviare la documentazione al Comune attraverso il fax. Quest’ultima vicenda sta generando una situazione di disagio perché la documentazione non arriva nei tempi giusti. Lo spiega il consigliere del Centro Destra Ciro Gentile: “Le pratiche sono pronte dopo tre mesi invece che dopo 2 giorni come spiega il regolamento. Vogliamo chiarezza” . Tutta la vicenda è nata all’incirca tre mesi fa, quando c’è stato un trasferimento del personale, quanto ai documenti invece che ogni giorno vengono inviati dagli utenti ne arrivano a destinazione solo il 50%. Da qui è nata la decisione di chiedere accertamenti sulla questione auspicandosi il ripristino regolare delle attività. “Non è possibile continuare in questo modo perché si sta creando una disfunzione sui cittadini e anche sugli stessi impiegati”, ha aggiunto Nada Salineri capogruppo Fratelli d’Italia alla seconda Municipalità.