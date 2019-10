Mancata raccolta differenziata e utilizzo di sacchi neri, multati 4 parchi nel Napoletano

Giovedì 10 Ottobre 2019, 08:20

Gugliano. Mancata differenziazione dei rifiuti, multati 4 parchi. Continuano i controlli nei confronti di chi non differenzia i rifiuti.La municipale, insieme ai dipendenti dell'Ati Teknoservice Gema hanno effettuato i controlli aprendo le buste della spazzatura.Elevate multe da 500 euro per la mancata differenziazione dei rifiuti e da 500 euro per l’uso dei sacchi neri a 4 condomini di Lago Patria e Varcaturo.