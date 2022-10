Pozzuoli, sette ricoverati intossicati da una pianta velenosa scambiata per spinaci

Hanno mangiato la mandragora, una pianta velenosa, probabilmente scambiata per spinaci. In sette sono finiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e uno di loro è intubato. A segnalare l'accaduto, per prima, l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che aggiunge: «L'incidente pare sia dovuto alla somiglianza di questa pianta con i comuni spinaci, errore di qualche fruttivendolo locale?» Di certo, la vicenda è confermata dall'Asl Napoli 2 di Pozzuoli. Indagano i carabinieri.