«Mandulinata 'e Natale», la posteggia napoletana in villa Campolieto

Ercolano. La «posteggia napoletana» nello scenario delle ville Vesuviane. Chiude così la rassegna natalizia «Natale in villa» organizzata dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane e realizzata per il Progetto «Miglio d’Oro 2016-17», ammesso a finanziamento dalla Regione Campania. Il ciclo di eventi, a partire da dicembre, ha scandito tutte le festività natalizie. Durante «Mandulinata 'e Natale», le tradizioni canore prendono vita, dunque, nel salone delle feste di Villa Campolieto con un concerto di Posteggia classica Napoletana, il 6 gennaio a partire dalle 18.30. L'evento è in collaborazione con l'associazione Karma Arte Cultura Teatro: il Trio del sole, con chitarra e mandolino, porterà gli ospiti nella Napoli che fu con le più belle canzoni classiche napoletane, da "Tu si na cosa grande" a "Tarantelluccia", da "'O surdato nnammurato" a "Anema e core", passando per "Guapparia" e tante altre canzoni.Domenica 7 gennaio, poi, alle 11 il concerto della Corale Polifonica Vesuviana (Città di Ercolano, Portici e Somma Vesuviana); alle 18.30 Concerto dei vincitori del Concorso Sant’Alfonso Maria de Liguori edizione 2017. Ma non finisce qui. Nuovi percorsi di visite guidate nelle ville vesuviane del 700, infine, verranno illustrati mercoledì 31 gennaio alle 11, con la proiezioni di filmati in 3d dedicati al Miglio d'Oro, in villa Campolieto.