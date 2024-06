Si aspettava le critiche il sindaco Gaetano Manfredi ed è andato preparato a Palazzo Partanna all’Assemblea ordinaria degli industriali napoletani indetta dal presidente Costanzo Jannotti Pecci, evento a porte chiuse. Gli industriali lo hanno invitato e ha risposto presente. Gli imprenditori hanno dato atto del lavoro fatto sul risanamento dei conti - tuttavia - ritengono necessario un cambio di passo sulla questione del dissesto idrogeologico, in relazione alle voragini del mese scorso, alla vivibilità in generale e in particolare hanno posto la questione sicurezza riguardo all’impegno dei vigili urbani.

Tutto si è svolto - questo trapela - in un clima di serenità e collaborativo. «Utile e necessario - dice Manfredi - il confronto con gli imprenditori. Dopo una fase di assestamento stiamo andando avanti con una strategia operativa consapevoli che c’è il ruolo del pubblico e quello del privato che possono e devono collaborare insieme».

Manfredi è convinto che Napoli «abbia bisogno di una presenza attiva di tutte le energie in campo, senza non riusciremo mai a fare un salto di qualità, serve coesione tra le istituzioni e tra le istituzioni e le forze produttive. Napoli capitale deve coniugare queste due caratteristiche altrimenti tutto diventa una chimera abbiamo bisogno di una visione condivisa». E su questo tema chiarisce: «La vera riforma da fare sarebbe quella di guardare a una nuova governance per gli enti locali oggi la dimensione metropolitana non ha una serie di strumenti per governarla perché è difficile raccordare tutti i poteri c’è troppa frammentazione».

Il sindaco sulle sollecitazioni degli industriali - parte dalle condizioni che ha trovato a Palazzo San Giacomo quando si è insediato: «Abbiamo trovato i conti in disordine e un disordine amministrativo con la mancanza di risorse umane non si faceva un concorso da 10 anni. Abbiamo trovato disordine nelle partecipate, dove alcune aziende da 4 anni non approvavano il bilancio, e recuperato 750 milioni dal disavanzo e avute significative risposte sulla riscossione. E assunto 50 dirigenti e 1200 persone. Abbiamo rimesso la città in linea di galleggiamento. Ora abbiamo gli strumenti per fare il cambio di passo che non si fa in poco tempo». Manfredi sul presidio della città e sulle competenze dei vigili urbani rivendica la riforma del Corpo: «È un problema complesso che ho studiato - racconta agli industriali - abbiamo assunto molti vigili urbani, quando sono arrivato ne ho trovati 1400, oggi ne sono 1290 non è aumentato il numero ma ci sono moltissimi giovani. La riforma che abbiamo messo in campo è un sistema di incentivazione per far lavorare i vigli di notte, questo il vero problema del presidio». Insomma i soldi - 4 milioni di investimento - arriveranno nelle tasche dei poliziotti municipali solo se centreranno l’obiettivo prefissato. Vale a dire facendo tutti i turni stabiliti di notte nei festivi e anche a Natale queste le regole di ingaggio.

Sul dissesto idrogeologico e le voragini il sindaco annuncia che «non sono cose che si possono risolvere in poco tempo» però ci sono i soldi e i progetti: 200 milioni per il collettore a Bagnoli 45 per la depurazione a est, quanto al collettore dell’area orientale essendo un Sito di interesse nazionale tocca al ministero dell’Ambiente intervenire. «Il paradosso - spiega il sindaco - è che il mio predecessore aveva affidato le fogne e il sistema delle acque ad Abc ma in realtà non è così dunque per 4 anni abbiamo avuto un servizio fognario senza padrone. Abc ha iniziato solo un anno e mezzo fa a fare manutenzione alle fogne. I problemi li abbiamo avuti e perché ci sono stati allacci irregolari». Su Abc Manfredi ricorda «che abbiamo trovato un contenzioso con Abc che è al 100% partecipata del Comune che abbiamo risolto».