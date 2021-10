Manfredi: «L'appello di monsignor Battaglia è un richiamo per le coscienze»

«L'appello lanciato all'intera città da Monsignor Mimmo Battaglia contro la criminalità organizzata, tornata ad insanguinare le nostre strade, contiene un forte richiamo alle coscienze che merita risposte concrete in primis dalle Istituzioni. Se da una parte - grazie agli investimenti del Governo nazionale e di quello regionale - metteremo in campo misure necessarie a garantire maggiore sicurezza e legalità, dall'altra abbiamo sin da subito promosso un patto educativo che veda coinvolti tutti i soggetti impegnati sul territorio in un'opera di prevenzione sociale e formazione delle nuove generazioni. In questo percorso, l'azione della Chiesa sarà fondamentale». Così il sindaco di Napoli eletto Gaetano Manfredi.

