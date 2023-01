Manfredi: «Napoli candidata capitale dello sport, una grande occasione»

«È una grande occasione e ha anche un grande valore simbolico perché non si parla solo di sport agonistico ma significa anche sport per la città e per i cittadini, significa inclusione, giovani e recupero». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell'iniziativa per illustrare la candidatura della città a Capitale europea dello sport 2026. Il primo cittadino ha sottolineato che è una candidatura a cui possono accedere «soltanto le grandi città che sono fatte di grandi bellezze, ma anche di marginalità e dunque il tema dell'inclusione e della riduzione dei divari attraverso lo sport sarà uno dei leitmotiv della nostra canditura e di quello che realizzeremo in pratica».

La candidatura e l'eventuale assegnazione avranno su Napoli una ricaduta - ha evidenziato Manfredi - «molto improntate dal punto di vista dell'immagine con la possibilità di portare qui tanti eventi sportivi nazionali e internazionali ma anche sotto il profilo dell'economia e inoltre ci consente di avviare un percorso, che stiamo già mettendo in campo, con enti nazionali come il Credito sportivo e Sport e Salute per realizzare investimenti sulla città e fare in modo che ci sia l'attivazione di nuovi grandi progetti perchè la città ha bisogno di impianti e di ulteriori investimenti».

Per quanto riguarda le risorse, Manfredi ha assicurato che «il Comune farà la sua parte cosi come le varie istituzioni qui oggi presenti faranno la loro parte. Inoltre se avremo l'assegnazione saranno coinvolte le istituzioni nazionali e regionali. La nostra idea è di non concentrare tutti gli eventi in città ma di coinvolgere l'area metropolitana e dunque anche con investimenti della Città metropolitana». Il sindaco ha evidenziato, tuttavia, che l'impegno dell'amministrazione per la valorizzazione e il recupero degli impianti sportivi cittadini «sarà portato avanti indipendentemente dal successo della candidatura: invertiremo nello sport perché ci crediamo e perché ci sono tante realtà sportive che meritano il nostro sostegno».

Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenuto in collegamento video alla presentazione della candidatura di Napoli a Capitale europea dello sport 2026, ha affermato: «Complimenti, la città di Napoli lo merita e il 2026 è un anno importante per lo sport in Italia». E aggiunto: «Facciamo il tifo per voi e siamo tutti sulla stessa barca, remiamo nella stessa direzione. Questa può essere un'occasione per dare slancio alla città che nello sport è un'eccellenza».