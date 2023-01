Piazza Garibaldi, Manfredi: «Sicurezza e rigenerazione per far rivivere la piazza»

Dopo l'avvio, ieri sera, dei controlli nell'area della stazione ferroviaria concordati con il ministro dell'Interno dopo il forum delle città metropolitane, Manfredi ha spiegato che «dobbiamo combinare un maggiore controllo del territorio, una maggiore presenza delle forze dell'ordine, della polizia municipale integrata dalle altre istituzioni, con una verifica della legalità negli esercizi commerciali, nelle attività di prossimità che avvengono intorno alla stazione. Questo lo faremo anche in altre parti della città».

«Su piazza Garibaldi una delle nostre priorità è quella di vivere e di far vivere la piazza stiamo lavorando per una procedura di affidamento della piazza per delle attività insieme ad associazioni e imprenditori per fare in modo che alla sicurezza si accompagni una rigenerazione urbana della quale la città ha bisogno», ha aggiunto.

In merito alla necessità di avere un maggior numero delle forze dell'ordine, Manfredi ha sottolineato che «se c'è un impegno del ministero degli Interni di aumentare la dotazione analogamente stiamo lavorando come città, c'è un concorso in atto per rafforzare il corpo della polizia municipale».

Inoltre nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio programmate nel Forum delle città metropolitane di Roma, Milano e Napoli, presieduto dal ministro dell’Interno, sono stati svolti, a partire dalla serata di ieri 16 gennaio, nei pressi di piazza Garibaldi e in particolare presso le zone limitrofe, controlli straordinari ad opera delle forze dell’ordine, della polizia metropolitana e locale, nonché, per i profili di carattere specifico, da parte dell’Asl Napoli 1 e dell’Ispettorato del lavoro.

Sono state controllate 2639 persone, di cui 30 denunciate. Sono stati effettuati controlli su 141 veicoli e 114 esercizi pubblici di cui 5 attività totalmente sospese (4 ristoranti ed un panificio) e 5 parzialmente (3 ristoranti ed un minimarket), con l’individuazione di 23 lavoratori «in nero» o irregolari. Sono state impiegate 192 unità di personale delle forze dell’ordine, 33 della polizia municipale e locale e 91 unità di altri enti. Le violazioni fiscali accertate sono state 24, oltre ad altre 287 di altra natura.

L’attività, programmata prevede anche iniziative finalizzate all’incremento del decoro e alla riqualificazione del contesto urbano.

Sempre in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sono stati concordati controlli similari anche in altre zone della città, in particolar modo interessate dal fenomeno della movida.