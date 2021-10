Manifestazione dei Cobas contro green pass e aumenti delle bollette: Napoli bloccata

Manifestazione anche a Napoli nell'ambito dello sciopero generale convocato per oggi dai sindacati di base. Nelle prime ore del mattino i manifestanti hanno bloccato l'entrata del porto di Napoli e l'accesso all'autostrada su via Marina, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.

Da qualche minuto è partito un corteo che da piazza Garibaldi sta attraversando corso Umberto; in testa due striscioni, il primo con la scritta «No aumento luce e gas, no green pass, no licenziamenti», il secondo «Sciopero generale contro il Governo Draghi e contro Confindustria».

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Solo una decina di adesioni allo sciopero e l'Eav va in tilt:... I TRASPORTI Sciopero trasporti, funicolari chiuse funziona la linea 1 della... L'EMERGENZA Napoli, l'appello dopo l'omicidio a Secondigliano:... LA SCOMPARSA Napoli: muore di Covid Mr Anthony, la “calcolatrice umana”

Alle 12 è stata liberata la rampa di accesso all'autostrada bloccata nel corso di una protesta dei Cobas Usb. Il corteo, che era partito da piazza Mancini stamattina, sta attraversando il centro della città. I lavoratori stanno ricordando alcune vertenze come quella della Whirlpool. Tra gli striscioni esposti anche slogan come «No aumenti luce e gas, green pass, licenziamento».