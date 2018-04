Due catene che dal balcone del piano nobile di Palazzo San Giacomo arrivano al palco, segnalato da una grande ampolla del sangue di San Gennaro fatta di palloncini colorati. Si presenta così questa mattina piazza Municipio, a Napoli, a pochi minuti dall'inizio della manifestazione promossa dal sindaco Luigi de Magistris per protestare contro i debiti dei commissariamenti post terremoto dell'80 e dell'emergenza rifiuti e la sanzione comminata dalla Corte dei Conti. Già presenti in piazza diversi assessori e consiglieri comunali, tra i quali Gabriele Mundo, che ha dotato i suoi supporter di cappellini rossi facilmente riconoscibili nella folla, e Maria Caniglia, com un folto gruppo di persone che sventolano le bandiere del gruppo «Ce simme sfasteriati». Sventolano in piazza anche bandiere del Partito comunista, delle Due Sicilie e uno striscione di Napoliservizi, società partecipata del Comune di Napoli. Sulla facciata di Palazzo San Giacomo è ancora presente lo striscione 6x8 con il logo della manifestazione e la scritta: «No al debito ingiusto - Napoli libera». A circa 400 metri di distanza, in piazza Trieste e Trento, diverse associazioni con la partecipazione di Pd, Forza Italia e Lega terranno una contromanifestazione.

Sabato 14 Aprile 2018, 10:26

