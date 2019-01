Forcella: solidarietà per Mario, il pizzaiolo minacciato dalla camorra

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le minacce ed i colpi di pistola, la solidarietà per il pizzaiolo Mario Granieri è stata tanta ma a quanto pare non basta. Il suo locale sembra essersi svuotato da quando lui, con la sua testimonianza, ha denunciato i criminali che gli avevano imposto di rimanere in silenzio.«Ho deciso di parlare - ripete Mario - perchè è l'unico modo per reagire in maniera decisa e senza ripensamenti. Oggi capisco la paura che hanno i miei clienti ma gli chiedo ugualmente di non tirarsi indietro. La battaglia deve essere di tutto il quartiere».Proprio gli abitanti di Forcella infatti, questa sera hanno deciso di andarlo a trovare per non lasciarlo da solo.«Voglaimo rimanergli accanto» afferma l’assessore al Welfare della II Municipalità Susy Cimminiello. «È importante comunicare a tutti che chi ha il coraggio di agire non viene lasciato solo. Il suo gesto è importante per far capire anche a chi ancora non è riuscito a denunciare che questa è l’unica strada possibile per contrastare la malavita organizzata».