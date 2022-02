Manifestazione degli ucraini a Napoli «Europa e Usa evitino la guerra»

No alla guerra, Europa e Stati Uniti si mobilitino per fermare l'escalation militare. Un centinaio di immigrati di nazionalità ucraina si è ritrovato stamane in piazza Garibaldi, a Napoli, nei pressi della stazione ferroviaria centrale, per chiedere la massima solidarietà internazionale nei confronti del loro Paese.

Oksana, 45 anni, che lavora in provincia di Napoli come collaboratrice domestica, riferisce di aver sentito i propri familiari in patria e racconta «un clima di profonda angoscia, ormai da un momento all'altro si teme l'invasione della Russia e il sanguinoso conflitto che ne deriverebbe».

Prima della manifestazione i fedeli ucraini si sono ritrovati in preghiera stamane nella chiesa di via dei Tribunali, uno dei loro abituali punti di aggregazione, per invocare la pace ripetendo le parole pronunciate dal Papa contro la guerra negli ultimi giorni.