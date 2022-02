Capri, manifestazione degli ucraini in Piazzetta: la solidarietà dell'isola

Oggi pomeriggio la comunità ucraina si è riunita in Piazzetta per testimoniare con la loro presenza il triste momento che stanno vivendo i loro familiari in una nazione al centro di un conflitto di guerra. Testimonianze dolorose sono state raccolte dai capresi presenti in piazzette durante la manifestazione che si è conclusa in Comune, dove il Sindaco Marino Lembo ha ricevuto una delegazione di cittadini ucraini ed in un documento reso pubblico ha espresso tutta la sua solidarietà e vicinanza al popolo ucraino.

Nel documento ufficiale è scritto: “La Città di Capri esprime vicinanza e solidarietà alla operosa Comunità ucraina di Capri, ai loro familiari che, seppur distanti, stanno vivendo l'orrore della guerra. «È con angoscia" – afferma il Sindaco Marino Lembo, facendosi interprete del pensiero di tutta l'Amministrazione Comunale - "che stiamo assistendo a quanto sta accadendo in Ucraina. Un dramma che non è tanto lontano da noi come potremmo pensare. Sull'isola abitano e lavorano moltissimi cittadini di nazionalità ucraina, ben integrati nella nostra comunità che, in queste ore, vivono l'angoscia dell'incertezza sulla sorte dei propri cari rimasti in patria. In questo drammatico momento, di grande tensione, siamo vicini a loro ed al popolo ucraino, con la speranza che presto possano tacere le armi e che prevalga il dialogo nel segno della pace».