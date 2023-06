Il manuale di diritto penitenziario, convegno a Napoli: «Così la riforma Cartabia ha cambiato il sistema di pena»

“Manuale di diritto penitenziario e delle misure preventive” è il titolo del libro di Pasquale Troncone, presentato oggi presso la sala Metafora del tribunale di Napoli.

Oltre all’autore, sono intervenuti i relatori Valeria Bove, Giuseppe Amarelli, Massimo Vetrano, Alfredo Sorge e il presidente di Camera penale Marco Campora.

L’incontro è stato organizzato e moderato dal vicepresidente dell’Ordine avvocati di Napoli Dina Cavalli: «La riforma Cartabia del 2022 ha impresso una decisiva svolta alla materia della pena nell'ordinamento italiano - ha spiegato l’autore del volume - conferendo un volto del tutto inedito allo statuto costituzionale della funzione di rieducazione della pena facendo ricorso a nuove tipologie sanzionatorie che hanno modificato il tradizionale assetto del codice penale del 1930.

Nell'odierna prospettiva sistematica accanto alle misure alternative alla detenzione, compaiono altre soluzioni sanzionatorie. Occorre, dunque, prendere atto che il diritto penitenziario cede il passo ad un sistema dell'esecuzione della pena completamente nuovo e diverso, in cui il diritto penale sostanziale trova significativi incroci con il diritto processuale penale che si presenta in una diversa dimensione punitiva, come: diritto della pena in esecuzione».