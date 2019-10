Giovani costretti ad emigrare, colpa di una cultura mafiosa e della nostra rassegnazione. Don Mario Di Maio, ex parroco della chiesa del Carmine ha celebrato ieri mattina i funerali di Manuela Ghezzi, la giovane 35enne vittima di un tragico incidente automobilistico in Sud Africa, figlia di Ida Scarpato, insegnante ed ex consigliera di An. «Manuela era cresciuta in parrocchia racconta don Mario l'ho battezzata e con me ha avuto la comunione, poi io andai via dal Carmine e lei come decine di giovani di questa città ha scelto di lasciare la nostra terra per essere dirigente di un hotel di Londra. Capite che paradosso? spiega don Mario, ancora sconvolto dopo il funerale in una città che vorrebbe vivere di turismo, che si vanta di avere ricchezze inestimabili, i nostri giovani si sentono realizzati solo a chilometri di distanza da qui».



IL DOLORE

Don Mario ha perso uno dei suoi bambini che correva tra le scale dell'oratorio, ha messo la tonaca viola e aperto il cassetto delle memoria più doloroso. «Come fai a non dire che è colpa nostra, dei cittadini, della politica se questi giovani scelgono di realizzarsi altrove. La mentalità che guarda solo al profitto, che litiga e inasprisce non è forse una cultura mafiosa?». Alle 11.00 via del Carmine è gremita di persone, in chiesa non si può più entrare. Chiusa nel suo dolore l'ex dirigente di An stringe a se la bara della sua Manuela, morta durante un viaggio di piacere. Era volata dall'Inghilterra a Namibia per il matrimonio di un cugino, poi l'incidente il 22 ottobre scorso mentre era in auto con altri parenti su una jeep. L'impatto e la morte lontano da casa e dai suoi affetti più cari.

Era un fiume in piena, una ragazza che amava sorridere e vivere a pieno la vita, sui manifesti la foto del suo volo con il paracadute che poco prima dell'incidente Manuela aveva compiuto sempre in Sud Africa. «Un cuore pieno di amore. Un dono di Dio. You will forever be my always» sui manifesti la frase è scritta in arancio, il dolore di amici e parenti viene poi scosso dalle parole forti di don Mario. «A Castellammare come persone facciamo pena. Questa città è il frutto di quello che non siamo più, dei valori che abbiamo perso. Quanti giovani come Manuela sono costretti ad andare fuori per affermarsi. Noi viviamo in una cultura mafiosa e ci siamo rassegnati. La malavita non è solo nella camorra, ma anche nella cattiva amministrazione».



LA RASSEGNAZIONE

Tra i fedeli in chiesa a stento è riuscito ad entrare il sindaco Gaetano Cimmino. Ma Don Mario si riferiva anche ai politici attuali? «L'ultimo che per me ha fatto qualcosa per questa città è Pasquale Cecchi, (primo sindaco comunista dal 43 al 56, ndr) e ricordo ancora i comizi del senatore Gava in villa comunale quando elogiava le cose realizzate dal sindaco. Dopo, nessuno ha fatto niente»». Don Mario è tra i parroci più anziani di Castellammare, con lui si sono formate generazioni di uomini e donne che oggi portano il nome della città in giro per il mondo. Ma lui durante l'omelia dedicata ad uno dei suoi ragazzi prova scuotere una città ormai dormiente. «Conosco commercianti che abbandonando certe amicizie trovano difficoltà ad andare avanti. Questo ci mortifica ha detto dall'altare il parroco -. I cittadini onesti sono rassegnati. La mamma di Manuela in politica ha cercato di vivere con impegno questi valori. Ci vuole una rivoluzione prima di tutto culturale». © RIPRODUZIONE RISERVATA