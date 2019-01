Mercoledì 23 Gennaio 2019, 17:17

Il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris, ha approvato oggi i progetti definitivi per nuovi interventi sulle «green Infrastructures» forestari. Si tratta di interventi nelle aree boschive per realizzare opere di manutenzione, messa in sicurezza e prevenzione, I lavori serviranno a mettere in sicurezza le aree boschive, in particolare quelle a diretto contatto con i centri abitati, per ridurre il rischio di incendi ed emergenze di natura ambientale e da calamità naturali nonché ridurre i danni da avversità atmosferiche.Gli interventi, finanziati con fondi regionali, saranno attuati con l’opera degli addetti idraulico-forestali attualmente in servizio. La spesa complessiva prevista è di 680mila euro.Le opere previste hanno quindi i seguenti obiettivi principali:1) mettere in sicurezza le aree boschive, in particolare quelle a diretto contatto con i centri abitati, per ridurre il rischio di incendi, mediante la ripulitura del bosco da rovi e altre specie infestanti e la realizzazione ed il mantenimento di fasce frangifuoco .2) mantenere la biodiversità e la stabilità ecologica dei boschi esistenti (spesso di impianto artificiale) con interventi di corretta gestione e manutenzione in particolare provvedendo al taglio ed asporto delle piante, secche o pericolanti al fine di prevenire la diffusione di malattie o attacchi parassitari.3) ripristinare i boschi percorsi dal fuoco, provvedendo al taglio dei pini bruciati in tutto o in parte, alla ceduazione delle latifoglie ad eventuali interventi di rimboschimento con specie autoctone idonee alla fascia climatica;4) mantenere in condizioni di percorribilità le piste forestali, gli stradelli e i sentieri forestali con interventi di manutenzione ordinaria, ripristino, messa in sicurezza per rendere più rapido e sicuro l’ accesso in caso di incendi e per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico.5) prevenire frane e dissesti idrogeologici in particolare nelle aree percorse dal fuoco, mediante realizzazione o ripristino di piccole opere di ingegneria naturalistica quali graticciate, viminate, gabbionate vivi, muretti, ecc.Le aree interessate:Comune di Anacapri: Monte Solaro, Santa Maria Cetrella e Punta CarenaComune di Casamicciola: bosco della Maddalena e del CastiglioneComune di Napoli: bosco dei CamaldoliComune di Pozzuoli: oasi di Monte MuovoComune di Ercolano : sotto i tironi e strada ex funiviaComuni di Ercolano e Massa di Somma: sentiero n. 3Comune di Torre del Greco: Pian delle GinestreComuni di Ottaviano e Somma Vesuviana: sentiero n. 1 Valle dell’Inferno e n.2 lungo i CognoliComune di Terzigno: Piana Tonda e San Pietro