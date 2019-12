Manutenzione fai da te nelle case popolari di Ponticelli: autoclave riparata dai residenti

Numerose segnalazioni e mesi di inutile attesa rientrano in un copione che si ripete troppe volte per le richieste di manutenzione delle case popolari a Napoli. Lo sanno bene i residenti del grattacielo di largo Claudio Molinari a Ponticelli, nella periferia orientale della città, che hanno risolto il grave disagio che riguardava la maggior parte dei residenti, specie quelli ai piani più in alto: il guasto dell’autoclave e la mancanza di acqua negli appartamenti. Ripristinata grazie alle loro tasche visto che, nelle ultime ore, hanno fatto riparare, a proprie spese, l’impianto a servizio degli alloggi popolari di proprietà del Comune di Napoli.

Oltre ottocento euro sborsati da tutte le famiglie per acquistare un serbatoio nuovo e i diversi pezzi di ricambio per adattarli all'impianto collegato ai sessantaquattro appartamenti: quattro per sedici piani di cui è composta la torre residenziale costruita dopo il terremoto del 1980 per rispondere all'emergenza abitativa. Solo la grossa spesa per una cisterna nuova di zecca ha potuto risolvere il problema delle costanti perdite d'acqua. Non solo lo spreco enorme per una risorsa primaria ma un vero e proprio dramma per i residenti, alcune rimasti a secco nei mesi scorsi, tra cui anche famiglie con persone con disabilità.



Dopo la denuncia pubblica di agosto scorso i tecnici della Napoli Servizi avevano svolto un sopralluogo nei locali al piano terra dove è posizionato l'impianto. Che non funzionasse adeguatamente e che avesse assoluto bisogno di manutenzione straordinaria era già chiaro ai residenti da tempo. Dopo l’ispezione non è stato fatto nulla di concreto per ripristinare il disservizio e i cittadini, per ovviare al disagio, hanno ben pensato di autotassarsi e risolvere il problema con le proprie mani e con la propria «tasca». Niente più perdite e flusso d'acqua regolare nelle case.

Interventi di manutenzione «fai da te» non solo per l'autoclave. Le lampade dei ballatoi e lo spazio al piano terra sono stati messi a nuovo dai residenti, stanchi del buio e del degrado di fronte a una manutenzione del tutto assente. L'ultimo problema è il guasto dell'ascensore. Uno dei due impianti è fuori servizio da un paio di giorni: già segnalato alla ditta competente, si resta in attesa dell'intervento per il ripristino.

Non sono mancati i danni del maltempo alla torre, per fortuna senza nessuna conseguenza per la pubblica incolumità. Dopo le raffiche di vento dei giorni scorsi diversi pezzi in metallo si sono staccati dalle facciate del grattacielo e sono finiti nel cortile. É l'ennesimo segnale della necessità di manutenzione in questo così come in tanti altri complessi di edilizia residenziale pubblica di Ponticelli.

