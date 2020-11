Maradona, tra i cimeli anche l'autocertificazione: «Esco per rendere omaggio al Dio del calcio»

Maradona e Napoli, spunta anche l'autocertificazione «per rendere omaggio al Dio del calcio» tra le migliaia di cimeli lasciati ai piedi della Curva B dello stadio San Paolo di Napoli, meta di pellegrinaggio per i tifosi napoletani dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona.

APPROFONDIMENTI LA MORTE DI MARADONA Maradona re di Napoli: non solo calcio, le promesse (politiche) che... LA MORTE DI MARADONA Maradona, Mertens ai Quartieri:fiori sotto il murales di Diego LA MORTE DI MARADONA Maradona, medici e infermieri del Cotugno col numero 10 sulle tute

Qualcuno, sentendosi evidentemente in difetto nel recarsi al San Paolo nonostante le restrizioni previste dalla zona rossa vigente in Campania, ha provveduto a stampare l'autocertificazione scaricata dal sito del Ministero dell'Interno, inserendo come destinazione lo «stadio Maradona», anticipandone così l'intitolazione decisa dall'amministrazione comunale di Napoli. Nello spazio destinato alla giustificazione dello spostamento, scrive: «Per rendere omaggio al Dio del calcio».

Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA