Maradona, a Napoli le luci del grattacielo di via Medina formano il numero «10»

anche il grattacielo dell'Ambassador's Palace Hotel di via Medina, nel centro di Napoli, rende omaggio a Diego Armando Maradona. Le finestre del grattacielo, storicamente noto ai napoletani anche come «Jolly Hotel» e visibile da gran parte della città, sono state accese in modo da formare un grande numero 10, la maglia indossata da Maradona e che il Napoli ha ritirato in suo onore.

L'ennesimo omaggio tributato dalla città di Napoli al campione argentino morto ieri a 60 anni e che, tra il 1984 e il 1991, ha militato nel club azzurro vincendo due Scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

