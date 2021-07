Maschere di Maradona e pizze: la protesta napoletana anti-G20

Durante il G20 a Napoli, gli attivisti di Avaaz indossano maschere di Maradona e chiedono alle nazioni più ricche di pagare il loro «debito ecologico». L'argentino di nascita, napoletano nel cuore, diventa un simbolo della protesta: «Perché ha parlato dei diritti dei più indigenti, dell'ambiente e della crisi del debito nel suo Paese natale». Temi quantomai attuali che si intrecciano con la tradizione: in occasione del vertice, i manifestanti provvedono anche a consegnare 20 "pizze" condite con una "mozzarella mappamondo", per ricordare ai ministri il loro l'impegno per "Prosperità, Pianeta e Persone".

APPROFONDIMENTI IL VERTICE G20 Napoli, via al vertice di Palazzo Reale ​ed è subito... IL VERTICE G20 a Napoli, blitz degli attivisti in zona rossa: spunta lo... L'INTERVISTA G20 a Napoli, il pm del Global forum 2001: «Tanti errori ma ora...