Una gigantografia che ritrae Diego Armando Maradona con la maglia del club partenopeo è stata posta da un gruppo di tifosi partenopei di fronte al Palazzo Reale di Napoli , a piazza del Plebiscito.

In centinaia tra rappresentanti della curva A, organizzatori del flashmob, sono arrivati in corteo da Piazza Municipio per onorare il "il loro re" davanti all'edificio storico.

APPROFONDIMENTI VIDEO «Ho visto Maradona», l'emozionante coro dei... ADDIO DIEGO Maradona, il figlio Diego Jr: «Ero ricoverato e ho saputo della... ADDIO DIEGO Maradona, dietrofront di Cruciani: «Numero uno, mai detto che...

LEGGI ANCHE Maradona, il figlio Diego Jr: «Ero ricoverato e ho saputo della sua morte, stava bene»

Torce, fumogeni rossi, e cori per il fuoriclasse argentino. «La tua scomparsa è un colpo al petto. Un dolore al cuore. Napoli ti giura eterno nome». Recita così un lunghissimo striscione dedicato al Pibe de Oro ed esposto davanti alla dimora borbonica.

Ultimo aggiornamento: 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA