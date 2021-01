San Giorgio a Cremano, nella città di Troisi la prima via intitolata a Maradona

San Giorgio a Cremano potrebbe essere la prima città in Italia ad intitolare una strada a "Diego Armando Maradona" . E sarà il tratto dell'attuale via Sandriana che si estende davanti ai campi sportivi Baracca e Paudice. Un omaggio al Pibe de Oro che ha unito diverse generazioni, non solo nel nome della passione calcistica ma del riscatto sociale.

La giunta presieduta dal Sindaco Giorgio Zinno, d'accordo con l'assessore Pietro De Martino, ha approvato la delibera e predisposto gli atti affinchè la Prefettura possa dare l'ok per dedicare al più grande calciatore di tutti i tempi proprio quella porzione di territorio che comprende i due campi di calcio della città.

«Ci è sembrato infatti naturale proporre il nome "Diego Armando Maradona" alla strada tra l’incrocio con via M. Recanati e l’ingresso del campo Paudice” - spiega il Sindaco Giorgio Zinno - campo dove tra l'altro ha giocato nel 2013 anche il figlio Diego Junior Sinagra nella squadra della nostra città" . Via Diego Armando Maradona sarà la strada che tantissimi giovani percorreranno con in tasca il sogno di diventare grandi campioni. Maradona ha conquistato il cuore di milioni di persone con il suo talento e l’amore per la nostra terra, permettendo ad un popolo di riscattarsi e di sentirsi unito».

«Dopo il via libera dalla Prefettura - conclude De Martino - emergenza Covid permettendo, speriamo di poter scoprire la targa con un evento che possa coinvolgere tutta la città per celebrare ancora una volta il baluardo di una rivoluzione che ha rappresentato tanto per Napoli, forse tutto».

