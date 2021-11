Maradona, svelato il murales a Qualiano: presente anche Antonella Leardi

È stato svelato stamattina, al campo comunale di Qualiano, l'ultimo (in ordine di tempo) omaggio della città di Napoli a Diego Armando Maradona. Un murales che ripropone il volto del Diez argentino insieme con quella indimenticabile punizione del novembre 1985 contro la Juventus, al San Paolo. Presenti all'evento anche l'ex azzurro Antonio Carannante e Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito: «Il calcio è passione e deve portare aggregazione, come in questi casi. Maradona regalò una maglia a mio figlio e gli promise un viaggio per incontrarsi, ha fatto sorridere Ciro fino agli ultimi giorni, glielo dissi e gliene sarò sempre grata» le sue parole.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Maradona, la magia con la Juve diventa un murale dopo 36 anni LA CURIOSITÀ Maradona, nuovo murales a Napoli con la mitica punizione alla Juve LA MAGLIA Maradona, l'artista dell'impronta: «De Laurentiis... VIDEO Napoli, festa per Diego al murales di Maradona

LEGGI ANCHE Narcos: Mexico, c'è anche il Chucky Lozano con la maglia del Napoli ma è un errore storico clamoroso!