Marano, 16enne accoltellato al torace: si costituisce l'aggressore, è un coetaneo

Si è presentato spontaneamente in caserma il giovane che l'altra sera ha accoltellato un suo coetaneo. I fatti si erano verificati in via Falcone, zona frequentata di sera da centinaia di adolescenti. L'aggressore è arrivato nella caserma dei carabinieri di via Nuvoletta, a Marano, accompagnato dal padre e ha raccontato ai militari la sua versione dei fatti. Al momento non è stato disposto alcun fermo. La vittima è un 16enne di Mugnano, ferito al torace, era stato trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita. I due ragazzi, vittima e aggressore, si conoscevano e avrebbero avuto screzi anche nel recente passato.

